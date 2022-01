Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

LA BATTAGLIA

UMBERTIDE Mobilitazione delle minoranze sulla sanità territoriale. «Contro chi vuole smantellare i nostri servizi», è lo slogan del Pd umbertidese. «Dopo aver fatto manifestazioni, sit in, iniziative, abbiamo lanciato una petizione on line», rende noto il segretario, Filippo Corbucci, prologo di «quella nel formato tradizionale cartaceo». Intanto, il contatore della pagina Facebook del partito, indica il superamento delle mille adesioni. «Non è accettabile che vengano smantellati personale e reparti del nostro ospedale», protesta Corbucci in attesa del consiglio comunale monotematico sollecitato insieme a Umbertide Cambia e M5s. E mentre l'amministrazione comunale si limita ad annunciare la richiesta di un incontro all'assessore regionale Luca Coletto, c'è chi affila le armi. «Nell'immediato si deve partire dal potenziamento del Pronto soccorso, diventato un riferimento per i territori contigui, con maggiore personale e strumentazioni, per essere un centro h24», elenca Gianni Codovini, di Umbertide Cambia. «Occorre potenziare i servizi ambulatoriali, strutturare una medicina di vicinanza con l'introduzione degli infermieri di famiglia, prevedere l'ampliamento della Rsa che dovrebbe tornare ai numeri precedenti», continua.

W. Rond.

