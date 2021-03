© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA QUESTIONEUMBERTIDE «Scuola Monini: non bastano i soldi per la realizzazione del progetto». Il gruppo consiliare Pd entra a gamba tesa sui lavori per il rifacimento del plesso di via Morandi, danneggiato dagli eventi sismici.«L'amministrazione Carizia ha approvato 4 mesi fa una perizia in variante, ha stanziato 100mila euro per spese evidentemente non previste, facendo pensare a macroscopici errori in sede di previsione del progetto», attaccano Matteo Ventanni e Filippo Corbucci, in un'interrogazione. «Ad oggi i lavori procedono a rilento, le strutture in legno sono da diversi mesi sottoposte alle intemperie», denunciano. «Diversi soggetti che hanno preso parte alla gara ci hanno fatto presente che esistono difficoltà, soprattutto economiche, per l'acquisto di materie prime e che le risorse stanziate a progetto sono insufficienti».Ciò premesso, i Dem chiedono «se il progetto esecutivo approvato abbia difficoltà realizzative», «se siano in qualche modo evidenziate difformità tra progetto esecutivo ed appalto». Ancora. «Se la struttura in legno esposta da diversi mesi alle intemperie possa avere danni significativi», «se siano previste ulteriori perizie dei lavori in variante che porterebbero ad una lievitazione dei costi e che farebbero pensare a errori di valutazione abnormi oltre ad impattare sul bilancio da approvare». Infine, vogliono conoscere i «motivi del ritardo dei lavori al netto dei tre mesi di blocco per la pandemia».W. Rond.© RIPRODUZIONE RISERVATA