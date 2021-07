Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Nel fine settimana arresti e denunce dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello. La stazione di Umbertide ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 50enne straniero, pluripregiudicato. Deve scontare un residuo di quattro mesi ai domiciliari per aver minacciato di morte una pattuglia del Radiomobile tifernate che l'aveva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Sempre i militari della caserma di via Spoletini, intervenuti per sedare un litigio in famiglia tra madre e figlio scoppiato non per questioni in qualche modo riconducibili all'assunzione di sostanze, hanno segnalato alla Prefettura quest'ultimo, un 25enne, trovato in possesso di alcune piante di marijuana in camera. Il Radiomobile, infine, ha controllato un 36enne albanese mentre passeggiava in centro. In tasca aveva tre involucri termosaldati contenenti cocaina. Deferito per detenzione a fini di spaccio, stupefacente sequestrato. A Città di Castello, al netto di alcuni interventi per assembramenti segnalati in centro storico, ma rapidamente risolti, i servizi predisposti dal capitano Giovanni Palermo rivolti in particolare a combattere l'abuso di alcol al volante, hanno portato al deferimento di due persone. La Stazione di Trestina ha denunciato una 24enne del posto, alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il limite. La giovane, soccorsa dagli uomini in divisa, era rimasta coinvolta in un incidente stradale a Cornetto, andando a sbattere contro un'altra macchina che procedeva in senso inverso. Patente ritirata come al 27enne automobilista che si è opposto all'invito del Radiomobile di effettuare l'accertamento etilometrico di conferma. Essendo risultato positivo con un tasso superiore alle tre volte del massimo, il rifiuto gli è costato anche la denuncia.

