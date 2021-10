Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

Tre ore per confermare quanto verbalizzato dagli inquirenti nell'immediatezza dei fatti. Hassane Bouskour, 42 anni, boscaiolo e bracciante agricolo di origini marocchine, in Corte di Assise a Perugia, ha ribadito di essersi difeso dall'aggressione del connazionale Abdeltif Hachihe, 35enne, irregolare, rimasto ucciso durante la colluttazione che ne era scaturita. Al termine della deposizione il giudice Carla Giangamboni ha fissato la prossima udienza al 25 novembre. In quell'occasione il legale dell'imputato, Franco Libori, ha citato due testimoni per dimostrare che Hachiche aveva tenuto un comportamento violento nei confronti di Bouskour un anno prima di quella tragica notte fra il 17 ed il 18 ottobre 2020. E' il culmine di una rimpatriata tra amici anche se due ormai se ne sono andati. In quell'appartamentino in via Roma a Umbertide sono rimasti Bouskour, la sua compagna ed il loro ospite, Hachiche, che l'arrestato vuole allontanare dopo le avance alla donna. La discussione sale di tono. Hachiche ha in mano un pesante portaombrelli, almeno secondo il racconto di Bouskour che impugna un coltello. Ferisce l'avversario al bracco, alla schiena, all'emitorace sinistro, lo colpisce con un mattarello. Dice di essere sceso in strada a telefonare. Rincasando, sfonda la porta del bagno: Hachiche è riverso in una pozza di sangue. La donna, ferita alla testa, trova la salvezza su una panchina pubblica.

W. Rond.