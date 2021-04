12 Aprile 2021

SICUREZZA

UMBERTIDE Assalto a metà ad una villetta nella campagna tra Umbertide e Pierantonio. Il modus operandi sembra di una banda specializzata, forse dell'est Europa, forse la stessa che una settimana fa ha colpito nel Tifernate. Stavolta i malviventi sono entrati in azione nella serata di sabato. Plausibilmente, un paio, ma non si esclude un complice in attesa sulla macchina lasciata poco lontano. Tagliano la recinzione, forzano la porta-finestra della camera da letto, a piano terra. Mettono tutto a soqquadro. Sul letto astucci di gioielli, cassetti e sportelli aperti, vestiti alla rinfusa sul pavimento per mettere insieme un bottino modesto. Appena 300 euro. Evidentemente non soddisfatti, i banditi decidono di rovistare in altri ambienti, ma vengono fermati dalla porta della stanza che dà sull'interno, chiusa a chiave. Insistono, provano ad aggirare l'ostacolo passando dal bagno. Mentre cercano di scardinarne la porta finestra fanno cadere un attrezzo da scasso. Il rumore attira l'attenzione delle persone presenti in un altro ambiente della casa che non si sono accorte di niente. Una donna, suo figlio, il padre di lei, la fidanzata del ragazzo. Reagiscono, urlando. Basta per mettere in fuga i ladri prima dell'arrivo, a tempo di record, di una pattuglia dei carabinieri. «Ci sono ladri in giro sono appena entrati in casa di mia madre. Entrano anche se ci sono persone dentro. Bucano finestre con trapano», lancia l'allarme la figlia della derubata. Mentre partono le indagini anche per trovare eventuali analogie con il furto della sera di Pasqua a San Maiano di Città di Castello, lontano una ventina di chilometri.

W. Rond.