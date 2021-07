Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

UMBERTIDE La riapertura del palazzo comunale nel mirino di Umbertide Partecipa. «Il totale silenzio delle opposizioni in consiglio comunale su una questione di portata storica», il fatto che «la Lega ha organizzato questo evento senza il minimo senso delle istituzioni» in quanto «non ha coinvolto i cittadini né ha avuto il buon gusto di ricordare che progetti e finanziamenti vengono dalle Giunte precedenti» scatenano Marco Locchi. «Il Pd che ha occupato per 70 anni la poltrona di sindaco, che ha trovato i soldi per i lavori, che nel 2015 li ha avviati, non ha niente da dire? Muti anche i compagni di opposizionedel Pd che da sempre sono all'opposizione prima con il Pd ora con la Lega», incalza.

«E' come se Umbertide fosse all'anno zero, senza storia tanto che, oltre al Pd, nessuno dei sindaci precedenti ha fatto obiezioni sull'essere stato escluso da un evento di tale importanza», punge Locchi. «Tutti in silenzio anche di fronte alla recente eliminazione da parte della Lega dei quadri raffiguranti i sindaci di Umbertide, un atto anti democratico di una gravità notevole che nessuno ha stigmatizzato».

W. Rond.