26 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INIZIATIVA

UMBERTIDE La pratica della pesca e il contatto con la natura per combattere le dipendenze giovanili. Ha preso il via ieri mattina in piena sicurezza nell'area ex Draga e della serra disabili, sponda sinistra del Tevere, la quattro giorni di Pre.di.spo.n.e., acronimo di Preveniamo le dipendenze con lo sport, la natura, la cittadinanza attiva. Organizzata dalla Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee, in sinergia con le scuole del territorio, ha trovato la collaborazione ed il patrocinio del comune. L'obiettivo dell'iniziativa è la prevenzione delle dipendenze che interessano le varie fasce dell'età adolescenziale. Dai videogame alla ludopatia, dalle droghe all'alcol. L'iniziativa terminerà venerdì dopo aver coinvolto poco meno di quattrocento studenti delle primarie e delle medie. Sono previste attività didattiche ambientali e di pratica dello sport della pesca. In scaletta anche lezioni frontali sulla biologia dei pesci d'acqua dolce, sull'ambiente in cui vivono e competizioni di pesca magnetica. «Ringraziamo la Fipsas per aver messo in atto un progetto formativo di grande valore, è un momento bello per la vostra crescita, sono sicuro che vi divertirete», sostiene il sindaco Luca Carizia, rivolto ai giovani presenti al taglio del nastro. «Finalmente si torna all'aperto e sul Tevere, un sentito ringraziamento alle scuole per la loro collaborazione ed alla Federazione per aver organizzato un evento con i ragazzi nel punto più bello di Umbertide», aggiunge il vice sindaco Annalisa Mierla.

W. Rond.