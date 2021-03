19 Marzo 2021

LA STRATEGIA

UMBERTIDE Celebrazioni della settimana santa rimodulate e condizionate dalla pandemia e dalle norme anti contagio. Saranno una domenica delle Palme ed una domenica di Pasqua all'insegna del fai da te in tutte le chiese, compresa la Collegiata di Santa Maria della Reggia, a Umbertide, dove il parroco monsignor Pietro Vispi, sempre attento alla salute dei suoi fedeli, ha fatto conoscere il programma per rispettare le disposizioni del momento.

La domenica della Palme la gente non troverà i tradizionali ramoscelli d'olivo già benedetti, da portare a casa. Ognuno dovrà munirsi preventivamente di un ramoscello che il sacerdote benedirà durante la messa. Per la veglia della notte del Sabato Santo e per la solenne liturgia della mattina di Pasqua i posti a sedere, due ogni banco, saranno contingentati.

«Dalla riapertura dei luoghi di culto siamo stati particolarmente rigorosi nelle regole di disinfezione, distanziamento e distribuzione dell'Eucarestia con pinzette apposite, abbiamo voluto esserlo anche a Pasqua, garantendo l'impossibilità di assembramento attraverso la prenotazione», spiega monsignor Vispi. Nell'occasione «verranno distribuiti, debitamente sterilizzati, sacchetti con la bottiglietta dell'acqua e il foglietto con le formule di preghiera», chiarisce.

«Kit sterili vengono distribuiti quindicinalmente per le schede di catechismo in modo da rinviare la dad-catechistica solo all'ultima settimana precedente la Prima Comunione, per tutto il resto, comprese le letture domenicali, le piccole meditazioni giornalieri quaresimali avvengono tramite il sito web parrocchiale».

Walter Rondoni

