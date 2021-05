3 Maggio 2021

IL FUNERALE

UMBERTIDE Sulla bara bianca rose dello stesso colore, la maglia della Juventus, le sciarpe del Pierantonio, nel suo cuore di grande innamorato del calcio. Proprio il Pierantonio, ieri mattina, ha salutato Alessio Marinelli, morto a 33 anni per una caduta dal tetto nel recuperare il pallone con il quale stava giocando insieme agli amici, allo stadio del paese. Un giro del rettangolo verde, accompagnato dalla squadra in tuta sociale. Nel pomeriggio, all'abbazia di Montecorona don Antonio De Paolis, don Renzo Piccioni Pignani e don Roberto Biagini hanno celebrato il rito funebre. Presenze contingentate ed ingressi regolati dalla gruppo umbertidese della Protezione Civile. All'uscita del feretro il lungo, commosso applauso di centinaia di persone in attesa ed il volo di palloncini bianchi e celesti.

Lo straziante gemito di mamma Antonella che si è appoggiata al legno quasi in un ultimo tentativo di trattenere a sé quell'unico, sfortunatissimo figlio al quale ha donato un rene consentendogli di superare una gravissima insufficienza renale. Personale il ricordo di don Roberto, durante l'omelia.

«Ero appena arrivato a Pierantonio quando ho conosciuto Alessio e la sua famiglia», racconta l'attuale parroco di Cenerente, hinterland perugino. «Dopo un paio d'anni ho chiesto alla squadra di fare qualche partitella, sono stato accolto con un certo scetticismo, Alessio però ha detto E' amico mio, gioca con me». Questo era il povero Banny. Ragazzo d'oro, gentile, disponibile. «Benedico il Signore di averlo conosciuto e di essere stato a Pierantonio anche per lui, immagino che oggi stia giocando a pallone con i suoi amici e suo papà», ha concluso il sacerdote.

Walter Rondoni

