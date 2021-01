LA VICENDA

UMBERTIDE A.A.A infermiere cercasi per integrare l'organico dell'Aucc Umbertide. Chiunque fosse interessato ed in possesso di tale professionalità è invitato a contattare l'Associazione mediante il sito aucc.org o rivolgendosi direttamente ai volontari del comitato locale.

Appello lanciato durante la sera finale della lotteria che ha sostituito la tradizionale tombolata della Befana per comprensibili motivi imposti dall'emergenza sanitaria. «Innanzi tutto voglio ringraziare di cuore per la loro collaborazione e solidarietà i commercianti che da anni sostengono il nostro lavoro», afferma il presidente Massimo Billi (foto ndr), ricordando che «l'Associazione ha continuato a garantire i suoi importanti servizi di assistenza domiciliare ai pazienti di Umbertide e dei comuni limitrofi anche nel corso di questo difficile anno appena passato». «Non aver potuto realizzare la classica tombola è stato un grande dispiacere, ringraziamo gli umbertidesi che hanno comunque fatto sentire la loro vicinanza». Partecipazione espressa da 1500 biglietti venduti in pochissimi giorni a dimostrazione di una solidarietà forte anche in tempi di emergenza e dell'apprezzamento per l'impegno svolto ogni giorno dallAucc locale. Con l'immancabile vecchina, il controllo della Polizia Locale a garanzia della regolarità dell'operazione, assegnati buoni spesa da 500 euro in giù. In numeri estratti: 1° 0517; 2° 0738; 3° 1019; 4° 0632: 5° 1420; 6° 1406; 7° 0144; 8° 1402; 9° 1062; 10° 0174.

