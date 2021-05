5 Maggio 2021

I CONTI

UMBERTIDE «Le scelte fatte nel corso dell'anno si sono rivelate corrette: approviamo un bilancio con un saldo positivo di circa 32mila euro, riportiamo il comune fuori dal disavanzo tecnico di amministrazione determinato nel 2015 in seguito ai residui degli esercizi precedenti, possiamo liberare risorse da destinare a investimenti». L'ha sostenuto l'assessore Pier Giacomo Tosti nella seduta in cui il il consiglio comunale ha approvato (favorevoli Lega, LiberaIlFuturo; contrari, Pd, Umbertide Cambia, M5s) la relazione gestionale e lo schema di rendiconto del 2020. «Un risultato migliorativo così come nei principali indicatori finanziari ed economici» per Tosti.

«Al di là dell'ineccepibile gestione tecnica da parte degli uffici, risulta massima la pressione fiscale con Imu e addizionale Irpef ai massimi livelli, la Tari per le utenze domestiche è aumentata, permane la forte anticipazione di cassa, pari a un milione e mezzo, ed il solito carico dei residui attivi, quasi 5 milioni», ribattono dall'opposizione Gianni Codovini, Uc, Giampaolo Conti, M5s, Matteo Ventanni e Filippo Corbucci, Pd.

«Nulla è cambiato - la critica dall'opposizione - il risibile avanzo di amministrazione è di fatto un assurdo amministrativo, la giunta ha aumentato visibilmente gli impegni sui servizi generali e istituzionali, ha tagliato su ordine pubblico e sicurezza, politiche giovanili, trasporti e mobilità».

W. Rond.

