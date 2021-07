Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

UMBERTIDE La Ceramiche Rometti cala il tris. Nell'occasione, infatti, l'omonimo premio prevede due i gruppi di finalisti. Il primo si è distinto nella penultima edizione, saltata causa pandemia, il secondo è quello selezionato dalla giuria per l'anno in corso. Nasce, poi, il Premio dei premi, riservato ai sette vincitori del passato. La consegna nella prestigiosa cornice della Triennale di Milano, a dicembre. Per Massimo Monini, titolare della manifattura, «condividere l'arte della ceramica con i giovani vuol dire restare al passo dei tempi, impregnandosi di nuove tendenze e facendo attenzione alla domanda del mercato».

Per Jean Christophe Clair, il direttore artistico, «far conoscere e tramandare le antiche tecniche della ceramica contribuisce a tener viva una tradizione centenaria che deve restare viva nel tempo». L'assessore Sara Pierucci, che segue il concorso da vari anni, ha dato pieno sostegno all'iniziativa, ringraziando l'azienda per l'impegno di sempre nel campo dell'arte e nella promozione del territorio. Apprezzamenti anche da Vittorio Sgarbi che durante la sua recente visita a Umbertide è rimasto impressionato dall'alta qualità del progetto.

W. Rond.

