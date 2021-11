Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

UMBERTIDE Santa Cecilia nel segno dell'indimenticabile Raffaella Carrà. E' tornata la tradizionale sveglia della banda cittadina in onore della patrona dei musicisti. Incuranti del freddo, carichi di energia, i ragazzi del maestro Galliano Cerrini prima dell'alba sono scesi letteralmente in strada, rompendo il silenzio della notte. Sul camioncino messo a disposizione da Massimo Cerrini hanno percorso le strade di Umbertide, intonando Tanti auguri, il celebre motivo portato alla ribalta ed al successo dalla Raffa nazionale.

Migliore scelta non poteva esserci per esorcizzare un periodo particolarmente difficile messo alle spalle, per auspicare un futuro quanto più possibile normale. Il giro, che ha rinnovato un appuntamento ormai tradizionale, si è chiuso con un saluto ai pendolari in procinto di salire sul treno per andare al lavoro o a scuola e con una ricca (e meritata) colazione per i 23 baldi musicanti: Mattia Lucantoni, Euro Bacchetti, Vittorio Picchio, Enrico Palazzoli, Giulio Giovannoni, Giovanni Pelloni, Andrea Ceccagnoli, Giovanni Spaziani, Andrea Cappanna, Giacomo Cappanna, Gabriella Pucescu, Giulia Sambuchi, Giulia Rossa, Ilaria Morbidoni, Giulia Morbidoni, Federico Peverini, Silvia Procacci, Claudia Silvioni, Andrea Fiorucci ed i giovanissimi Riccardo Morbidelli, il cucciolo del gruppo, appena undicenne, Giovanni Sima, Alice Bacchetti e Lucia Bacchetti, di due anni più grandi.

W. Rond.

