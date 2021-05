8 Maggio 2021

LA PROPOSTA

UMBERTIDE Riaffiora dal passato l'idea di sperimentare la zona pedonale in via Garibaldi, il tratto urbano della Tiberina nonché la strada principale del centro storico. Il Decreto Riaperture, fa osservare l'ex sindaco Marco Locchi, viene a fagiolo, è un'opportunità. «Andrebbe fatta un'ordinanza che consenta uguali diritti a tutte le attività di ristorazione e dove non è possibile servire all'aperto perché ci sono strade che lo impediscono, come via Garibaldi, si dovrebbe chiudere e deviare il traffico», propone. Adesso l'attuale leader di Umbertide Partecipa, secondo il quale «è compito dell'amministrazione attivarsi immediatamente per mettere in atto il progetto e garantire possibilità uguali a tutti gli operatori economici», trova una sponda in Alvaro Burzigotti. «Anni fa un amico mi suggerì che per rivitalizzare i centri storici occorrevano eventi di ogni tipo, serviva personalizzare il luogo per l'evento, coinvolgere la città e tutte le attività commerciali», spiega l'ex presidente di Confesercenti Umbria. «Oggi più di ieri c'è bisogno di questo, basta lavorarci insieme, creare un salotto per la città», avverte, «servono fatti, non divisioni». Perciò «anche la politica, di ogni parte, deve comprendere queste necessità: l'idea mi sembra lodevole e va aiutata, guidata con tempestività». Dunque, auspica Burzigotti, «occorre l'intervento di chi è stato delegato dai cittadini a rappresentarli e per la soluzione di problemi come questo».

W.Ron.

