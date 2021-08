Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

SOLIDARIETÀ

UMBERTIDE Nemmeno l'emergenza pandemica ha fermato l'Aucc umbertidese. «Nonostante il Covid siamo stati sempre attivi, assistendo tutti i pazienti oncologici presenti nei comuni di Montone, Lisciano Niccone, Pietralunga ed ovviamente Umbertide», puntualizza il presidente Massimo Billi (foto ndr).

«In questi primi mesi dell'anno abbiamo seguito 118 persone con i nostri infermieri ed il nostro medico palliativista, nello stesso periodo il nostro pullmino ha percorso duemila chilometri». Rispetto al passato numeri in calo per effetto della situazione contingente, indipendente dalla volontà di chi sta vicino ai malati ed alle loro famiglie. «In passato eravamo arrivati ad assistere circa 220-225 pazienti, mentre sui trasporti ha inciso che terapie e visite nei centri specialistici di Perugia e Città di Castello si sono ridotte», specifica. «Con le varie ondate del virus abbiamo avuto un calo di richieste, è mancata la possibilità di fare prevenzione ed esami diagnostici, sicuramente molti casi di tumore sono rimasti latenti». Ma nel momento in cui l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro festeggia i 35 anni di presenza sul territorio è immutata la voglia di guardare avanti. Ed è sempre in atto la ricerca di infermieri, anche in pensione, da impiegare per le terapie domiciliari. Guardando alla lotteria dell'8 settembre come all'occasione nella quale umbertidesi e non solo possono esprimere la propria vicinanza all'associazione.

W. Rond.

