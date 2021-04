14 Aprile 2021

L'APPELLO

UMBERTIDE Corse veloci su rotaia in coincidenza con Trenitalia, collaborazione tra le officine di Umbertide e di Foligno, un punto commerciale di BusItalia a Umbertide. Sono le proposte del sindaco Luca Carizia (foto ndr) per restituire alla città il ruolo che le compete (anche storicamente) ed una dignità nell'ambito del trasporto pubblico su ferro. «La Fcu ha rappresentato moltissimo per Umbertide per i servizi che ha dato nei decenni e per i tanti posti di lavoro dei nostri concittadini», ricorda. «Il nostro impegno come amministrazione è che lo possa essere anche in futuro, ma a causa di scelte gestionali avvenute in passato, Umbertide oggi si trova ai margini dell'interesse nella mobilità nella regione ma anche in Alta Valle del Tevere».

Per questo, continua il sindaco, «abbiamo accolto con favore la proposta de Il Mosaico che prevede treni veloci che partendo da Città di Castello fermano solo a Trestina e Umbertide per poi arrivare a Ponte San Giovanni ed avere con Trenitalia coincidenze immediate verso Fontivegge-Perugia Università-Ospedale Santa Maria della Misericordia oppure su Assisi-Foligno-Spoleto-Terni-Roma». Altro nervo scoperto la «necessità di trasporti efficienti con tempi di percorrenza accettabili e, soprattutto, coincidenze con altri vettori per superare l'isolamento del territorio» di cui il sindaco ha parlato con il direttore di BusItalia, Velio Del Bolgia. L'occasione è servita anche per ribadire «l'importanza di avere nella nostra città un'agenzia commerciale di BuItalia». La richiesta, puntualizza Carizia, «è supportata dagli utenti del nostro comune e di quelli limitrofi, noi la riteniamo strategica: serve un front office del trasporto regionale all'interno della stazione». Oggi è in una tabaccheria, lontana una cinquantina di metri. Capitolo officina. «Il suo ruolo deve essere centrale, strategico a livello regionale il connubio e la collaborazione con quelle di Foligno».

Walter Rondoni

