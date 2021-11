Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

NIDO D'INFANZIA

UMBERTIDE Il nido d'infanzia Il Ranocchio si trasferisce. Dai locali della parrocchia di Santa Maria della Pietà a La Fornace, per altro poco distante. Il Comune ha preso in affitto dal Fondo Uni Hs Abitare, gestito da Finint Investiments Sgr, tre unità immobiliari a piano terra dotate di ingressi e servizi autonomi, oltre ad un'area riservata all'interno della struttura condominiale. Da oggi, sono 400 i metri quadri destinati ad ospitare 26 bambini che diventeranno una quarantina a seguito di ulteriori accorgimenti. «In attesa di ricostruire un nuovo asilo nido di proprietà in via Morandi la scelta adottata in questo momento ci sembra ottimale sotto ogni punto di vista, considerando che educatrici, collaboratrici e bimbi avranno spazi più ampi per lo svolgimento delle loro attività», spiegano il sindaco Luca Carizia e l'assessore delegato Alessandro Villarini. Per La Fornace, dopo un lungo periodo di abbandono, incuria e degrado, da qualche anno è partito un progetto di rigenerazione urbana e sociale. Prevista la realizzazione di 93 alloggi, di cui 56 di housing sociale, 16 destinati a locazione temporanea, 6 case bottega, 9 villette, 2 spazi sociali per servizi integrativi all'abitare e locali urbani, 3 commerciali ed un ufficio.

W. Rond.