UMBERTIDE «Un Comune senza sindaco e senza una visione del futuro». Il Pd guarda al 2020 e fa le pulci all'esecutivo Carizia. «L'amministrazione si è chiusa ad ogni confronto senza investire le tante risorse arrivate dal governo nazionale», accusa il segretario Filippo Corbucci. «Ci siamo trovati di fronte ad un aumento spaventoso della tassazione locale Irpef, Tari, Imu senza che i cittadini abbiano avuto alcun giovamento». E' stato «l'anno in cui la maggioranza ha mandato deserto il consiglio comunale per paura di confrontarsi sul futuro del nostro ospedale». L'anno in cui «la maggioranza ed il sindaco hanno votato contro i nostri ordini del giorno a difesa dei servizi sanitari e per la realizzazione dell'asilo nido». L'anno in cui «è apparso evidente come la città sia avvolta dal degrado e dall'incuria e dove il tema della sicurezza, tanto caro a parole a questa maggioranza, sia stato completamente abbandonato: pensiamo alla situazione d'incuria nella zona del campo sportivo Usu, all'incendio del Parco Ranieri, ai quotidiani atti di vandalismo». Per questo i Dem parlano di «lockdown totale per l'amministrazione, incapace di fare qualsiasi cosa, oltre a portare a termine, in gravissimo ritardo, opere già programmate da altri». Così «Umbertide è diventato un Comune isolato dal contesto regionale, senza alcuna autorevolezza, privo di una visione di futuro». Una città «senza sindaco, con una Giunta che annaspa tra aperitivi e selfie, che sfugge al confronto con i cittadini».

