21 Maggio 2021

LA SCELTA

UMBERTIDE «Stop violence. Se sei vittima di violenza chiama h24 il numero regionale Cav 800.861126 o quello nazionale 1522». Anche Umbertide aderisce alla campagna di sensibilizzazione che prevede l'indicazione dei numeri anti violenza sulle donne negli scontrini delle farmacie, pubbliche e private, ma anche e soprattutto percorsi formativi a cura del Comitato pari opportunità regionale.

Da ieri pomeriggio il messaggio sarà veicolato da tutte le farmacie dell'Umbertidese. In prima linea Stefania Michelucci (Comunale 1), Luisella Selvi (Comunale 2), Valeria Burelli (Burelli, via Unità d'Italia) e Lara Vitali (Vitali, Pierantonio), professioniste che per una coincidenza più unica che rara dirigono questi fondamentali punti di riferimento della sanità territoriale. Da sempre impegnate nell'assistenza ai cittadini, in questo frangente daranno il loro decisivo contributo al successo di questa campagna.

«Le farmacie del nostro comune ancora una volta dimostrano di non tirarsi indietro davanti ad iniziative così sentite, vedere quattro direttrici di farmacia, quattro donne unite per una causa tanto importante è motivo di ammirazione ed orgoglio», sottolinea il sindaco Luca Carizia.

«Come in ogni parte d'Italia anche nel nostro territorio si verificano casi di violenza sulle donne e l'aumento esponenziale di questa piaga, che inevitabilmente si riflette sui bambini, ci impone di attivare qualsiasi strumento utile ma soprattutto efficace», aggiunge Annalisa Mierla, vice sindaco delegato alle Pari opportunità, promotrice del protocollo d'intesa regionale. L'hanno sottoscritto Anci, Federsanità, Centro regionale pari opportunità, Federfarma, Assofarm, Ordine Farmacisti Perugia e Terni.

Walter Rondoni

