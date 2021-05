20 Maggio 2021

LA SCELTA

UMBERTIDE Cambia sede il punto vaccinale. Da Largo Cimabue, all'interno del Centro salute, all'ex Magazzino tabacchi in via Cesare Battisti. Lo spostamento, che diventa effettivo ed operativo da oggi con circa duecento persone in lista, è stato voluto dalla Usl Umbria 1 per facilitare i percorsi di attesa ed osservazione dei cittadini sottoposti a inoculazione. Ha una superficie complessiva di 800 metri quadri, locali per l'accettazione e la preparazione delle dosi, servizi igienici e spogliatoi del personale. E' dotato di un accesso dedicato ai portatori di handicap da via Spoletini. La zona per la somministrazione è costituita da due linee: la prima riservata agli operatori delle Usl, l'altra destinata ai medici di medicina generale del territorio. Chi è prenotato per la prima e la seconda vaccinazione ha ricevuto o riceverà in tempo utile un messaggio riguardante il trasferimento nella nuova sede. Per la realizzazione il Comune ha impegnato risorse proprie, 36mila euro, dal fondo di riserva. «La nostra città ha una struttura ancora più grande ed accogliente, si è cercato un allestimento che renderà più facile organizzare la vaccinazione, ringraziamo la Usl», sottolinea il sindaco Luca Carizia. Tutto è bene quel che finisce bene, in prima linea nel raccogliere e rilanciare i desiderata della popolazione l'ex sindaco Marco Locchi, leader di Umbertide Partecipa.

Walter Rondoni

