UMBERTIDE Seduta nervosa per l'approvazione del bilancio comunale di previsione. Immancabile il sequel tra veleni ed accuse reciproche. «Si è assistito ad una nuova prova di forza e di arroganza del sindaco, della Giunta, della maggioranza che li sostiene», caricano a testa bassa Giovanni Codovini (Umbertide Cambia), Giampaolo Conti (M5s), Filippo Corbucci e Matteo Ventanni, Pd. «L'approvazione, a colpi di maggioranza e con il voto contrario delle forze politiche di opposizione, ci ha volutamente visto astenerci dal partecipare ad un dibattito farsa, dove riecheggiavano le affermazioni beffarde ed antidemocratiche di un membro della Giunta e le pregiudiziali politiche del sindaco nel chiedere anche la bocciatura del provvedimento sull'allestimento del centro vaccinale all'edificio ex Tabacchi». La difesa d'ufficio dalla Lega con l'intervento del segretario Vittorio Galmacci e del capogruppo consiliare Ettore Spatoloni. «All'unanimità abbiamo sostenuto il lavoro del sindaco e dell'intera Giunta sul bilancio previsionale e ci preme sottolineare la coesione e la compattezza della maggioranza tutta», puntualizzano. «C'è chi pensa di far commissariare il comune e di usare argomenti solo per strumentalizzare, un esempio? L'opposizione ha votato no alla costruzione del nuovo asilo nido comunale per il quale l'amministrazione ha previsto una compartecipazione di 400mila euro». Polemiche a parte, il documento finanziario congela Imu, Irpef e Tari, conferma le tariffe e mantiene il livello dei servizi a domanda individuale. Il Piano triennale delle opere pubbliche dà priorità alle scuole (800mila euro per la Primaria di Niccone), agli asfalti, alla riqualificazione della Pineta e del parco Ranieri: investimento da 200mila euro.