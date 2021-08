Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

LA QUESTIONE

Levata di scudi delle associazioni dei pescatori contro l'assessore Roberto Morroni. Dopo l'ultimo incontro, considerato «interlocutorio di un'ormai lunghissima serie», scatta una sorta di ultimatum contro l'ingerenza dei tecnici, sordi alle proposte formulate in Consulta.

«Il fatto che un apicale dell'amministrazione regionale debba occuparsi personalmente di problematiche che, normalmente, dovrebbero essere tranquillamente delegate all'ufficio preposto, la dice lunga sulla situazione», annotano Arci Pesca, Cpa, Enal Pesca, Fipsas, Libera Pesca. «Sono ormai mesi che le annose problematiche lamentate dai pescatori restano inevase», protestano. «Il contenimento del pesce siluro e delle specie ittiofaghe, la pressoché cronica assenza di servizio di vigilanza pubblico di contrasto alle forme di bracconaggio e di inquinamento dei fiumi non trovano l'attenzione dei rappresentanti delle istituzioni», tra le rivendicazioni. Proprio i danni del pesce siluro, che sta eliminando il cavedano dal Tevere, hanno fatto suonare l'allarme dopo l'esiguità del pescato al recente International Fishing Show di Umbertide. Né manca, nella lettera all'assessore, la bocciatura dell'«utopico progetto di ripristino della trota fario autoctona che, di fatto, ha ormai portato al blocco dei ripopolamenti con l'interruzione delle attività di pesca verso questa specie con grave danno economico per l'indotto». Allevatori ittici, strutture ricettive, produttori e distributori di articoli per il settore. Nella circostanza Arci Pesca, Cpa, Enal Pesca, Fipsas e Libera Pesca «rivendicano a gran voce il riconoscimento del proprio ruolo di rappresentanza all'interno della Commissione Consultiva Regionale per la pesca, ridotta ormai ad un triste luogo di ratifica di decisioni prese altrove, sotto la pressione delle componenti pseudo ambientaliste».

Per questo tulle le associazioni auspicano che «il nuovo incontro, programmato dopo le ferie estive, costituisca realmente un netto momento di discontinuità con le azioni che, in questo periodo, hanno portato alla mortificazione del nutrito movimento sportivo regionale della pesca».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA