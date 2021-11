Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

CITTÀ SICURA

UMBERTIDE In rete tutti i defibrillatori presenti sul territorio. Firmati i protocolli d'intesa fra comune ed istituzioni scolastiche come Primo e Secondo Circolo, Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, Campus Da Vinci, società sportive quali Basket Club Fratta, Uisp Volley Umbertide, Asd Pierantonio Sport. Rinnovate le convenzioni con le Pro Loco di Calzolaro, Pierantonio, Preggio e, per la prima volta, con quella di Montecastelli ed il Circolo Uisp diSpedalicchio che entrano nel sistema Umbertide Cardioprotetta. In attesa del rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco del capoluogo il Dae di piazza del Mercato è tornato in custodia all'amministrazione locale. Le altre postazioni sono in largo Cimabue, vicino alla Farmacia Comunale 2, a Calzolaro in via Cortonese 14, a Montecastelli in via della Chiesa 1, a Pierantonio in piazza XXV Aprile, a Preggio in piazza Papa Giovanni XXIII, a Spedalicchio al Circolo Uisp. «Quello messo in atto è un percorso complesso, partito tre anni fa, anticipando la normativa nazionale entrata in vigore da poco», sottolinea il vice sindaco Annalisa Mierla che si è molto spesa nel progetto. Adesso «si fa un lavoro di squadra», propedeutico ad futuro di ulteriori novità. «Verrà messa in atto una serie di innovazioni come ad esempio la geolocalizzazione su App e nel sito del comune, l'installazione di segnali stradali informativi per indicare dove si trovano i defibrillatori e materiale divulgativo senza dimenticare la formazione di nuovi volontari capaci di utilizzare i dispositivi in caso di emergenza», anticipa Mierla. Dopo i corsi che hanno interessato il personale delle farmacie comunali e gli agenti della Polizia Municipale, saranno preparate 18 persone far i gestori dei Dae e 22 tra cittadini e commercianti. «Mettere in rete i defibrillatori presenti nel nostro territorio è un'azione importante che ci consente di prevenire episodi tragici connessi all'arresto cardiaco», aggiunge il sindaco Luca Carizia.

Walter Rondoni