27 Aprile 2021

LA VICENDA

UMBERTIDE Fratture ai femori, al bacino, a un gomito. Quadro clinico reso più complesso dalle patologie pregresse del trentatreenne che nel tardo pomeriggio di sabato a Pierantonio è caduto dal tetto di una fabbrica di mattonelle dismessa per recuperare un pallone. Politraumi per i quali i sanitari della Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia si sono riservati la prognosi.

Decisive le prossime ore soprattutto per verificare eventuali lesioni interne provocate dall'impatto sul pavimento dopo un volo di otto, metri. Intanto, i carabinieri (il Norm della Compagnia di Città di Castello e la stazione di Umbertide) hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'incidente provocato dall'imprudenza di chi ne è rimasto vittima e nel quale sarebbero da escludere responsabilità di terzi.

Il 33enne, impegnato in un'azienda commerciale, e tre amici, un 28enne disoccupato e due studenti diciottenni, decidono di sfruttare gli ultimi minuti di sole di una giornata primaverile per una partitella di calcio. Scelgono il cortile privato al quale si accede da un cancelletto su via Leonardo da Vinci, la principale di Pierantonio. Forse per un colpo troppo forte o un po' svirgolato il pallone vola via, fino al tetto della ex Iuma, di là dalla rete di recinzione. Il 33enne, figlio unico cui la madre vedova donò un rene, si incarica di andarlo a riprendere. Sale sul tetto dell'abitazione che si affaccia sullo spiazzo dove stanno giocando. Da lì arriva alla copertura di quel laboratorio inattivo da decenni. L'edificio nel suo complesso, pur recintato per ragioni di sicurezza, mostra evidenti i segni del tempo e, probabilmente, dei vandalismi. Muri sgretolati, porte arrugginite e senza più vetri, ferri del cemento armato spuntano dalle colonne. Il ragazzo mette i piedi sul lucernario, i vetri cedono.

I soccorritori lo ritrovano sul pavimento in condizioni gravissime. Arrivano una pattuglia del Radiomobile e un'ambulanza. I militari aprono le indagini, il 118 stabilizza il ferito e provvede all'immediato trasferimento in codice rosso a Perugia.

Walter Rondoni

