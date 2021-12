Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

UMBERTIDE Nel rispetto delle normative anti pandemia, salta l'assemblea dei soci Avis e la distribuzione delle benemerenze ai donatori più longevi verrà effettuata da domenica in sede, in via dei Patrioti. «Non raggiungiamo i nostri livelli storici ma siamo sulla buona strada e stiamo superando le difficoltà che il ricambio generazionale ha comportato per la diversa frequenza delle donazioni», spiegano i dirigenti. Intanto gli Avis di Città di Castello, Pietralunga, Gubbio, Gualdo Tadino, Scheggia collaborano per realizzare una vetrofania autoadesiva sulla quale è riprodotta la Goccia Avis con la dicitura Qui c'è un donatore.

Benemerenza oro con diamante: Valerio Rosi. Benemerenza oro con smeraldo: Idreno Pennoni, Mauro Tarragoni Alunni. Benemerenza oro con rubino: Silvano Biagini, Fabrizio Ceccarelli, Marcello Cecchetti, Gianfranco Fruscini, Luigi Girelli, Mauro Maggesi, Kurt Moosbrugger, Marco Pucci, Giulio Ramaccioni, Marco Rosini.

Benemerenza in oro: Gianfranco Bernasconi, Massimo Bifolchi, Gerardo Iennaco, Massimo Mancinelli, Gabriele Marcucci, Francesca Marri, Nando Nottoli, Marco Piccioloni, Paolo Pierotti, Carlo Porrozzi, Mirco Tenaccioli, Stefano Ventanni. Benemerenza argento dorato: Linda Bonardo, Francesco Brachelente, Giulio Capecci, Diego Carini, Emanuela Cerbella, Riccardo Cioffini, Marco Corsici, Katiuscia Diarena, Alessio Donati, Simone Giacchè, Valeria Giacchè, Chiara Giannelli, Eleonora Giannelli, Ivan Kuryk, Mauro Mancini, Roberto Mancini, Francesca Mariotti, Marta Mastriforti, Francesco Moretti, Silvia Occhirossi, Gaetano Orefice, Barbara Orlandi, Sauro Pannacci, Fabrizio Poiana, Fabio Stramaccioni, Brahim Zarra.

Benemerenza argento: Michele Ermenegildi, Simone Ficarelli, Flavio Fiordiponti, Angelo Fusco, Letizia Grelli, Marco Guardabassi, Mohammed Laouar, Antonio Martinelli, Gabriel Matei, Francesco Micalef, Francesco Minelli, Simona Mughetti, Nicola Orsini, Marco Pedana, Fabrizio Franco Poiana, Alberto Pucci, Cristian Riberti, Silvia Rossi, Alessio Silvestrelli. Benemerenza rame: Lucrezia Alunno Facciadio, Giuseppe Amato, Marco Angeloni, Alì Bouchafer, Fabio Brachelente, Luca Bragetti, Marco Bussi, Andrea Caldari, Roberto Camilloni, Michele Cangemi, Daniela Cecchini, Alessio Cesaraccio, Giacomo Chicchioni, Gloria Ciaccini, Simone Coletti, David Ercoli, Daniele Fondacci, Roeder Von M. Freifrau, Patrizio Gravino, Christy Linn Herman, Milena Marconi, Monia Marconi, Filippo Montacci, Giovanni Orefice, Giorgia Palazzoli, Riccardo Pambianco, Roberta Panizzi, Alessio Pazzaglia, Daniele Pignattini, Severino Redi, Salvatore Russo, Luca Silvioni.