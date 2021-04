27 Aprile 2021

UMBERTIDE Polemiche sulla Festa della Liberazione. Quelle bandiere a due passi da piazza XXV Aprile, sede della commemorazione, hanno scatenato il dibattito sul web, tenendo fuori valutazioni sulla scelta delle organizzazioni sindacali che le hanno piantate sotto la Rocca. «Umbertide festa del 25 aprile liberazione dell'Italia...ma una bandiera italiana non ci stava bene?», annota uno. «Non capisco in effetti alcune bandiere che sarebbero state bene solo al 1 maggio», rilancia un altro. «Ma che scherzi...qui bisogna politicizzare sempre qualunque evento» e via postando. C'è poi chi prende di petto Luca Carizia. «Caro sindaco, ho partecipato alla commemorazione del bombardamento di Umbertide del 1944 in piazza XXV aprile e, con sgomento, al mancato festeggiamento della festa della Liberazione», scrive il consigliere comunale Giampaolo Conti.

Ricordata la valenza di questa data per la comunità locale, l'esponente M5s puntualizza che «i consiglieri comunali della sua maggioranza ed i suoi assessori hanno disertato la parte civile della cerimonia». E avverte: «Non è certo mettendo al bando Bella Ciao o non dando il giusto risalto al giorno del 25 Aprile che ci farete dimenticare il doppio 25 Aprile che per gli umbertidesi è commemorare il bombardamento, ma è anche festeggiare i partigiani e la Resistenza».

W. Rond.

