9 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







ANTI COVID

UMBERTIDE Punto vaccinale all'ex Tabacchi in dirittura d'arrivo. «Per quanto di competenza del comune l'allestimento è completato, mancano solo alcuni dettagli», puntualizza il sindaco Luca Carizia. «Martedì, dopo il sopralluogo definitivo della Usl Umbria 1, verrà annunciata la data d'apertura». La struttura, destinata a sostituire quella di Largo Cimabue, ha una grandezza di quasi 800 metri quadrati, sei postazioni-box, un'ampia sala capace di ospitare una cinquantina di persone in sicurezza, nel rispetto delle norme sul distanziamento. E' dotata di impianti di climatizzazione e d'allarme anti intrusione. Potenziata l'illuminazione interna ed esterna. Soprattutto è provvista di un ampio parcheggio ed è facilmente raggiungibile. Intanto, si è conclusa la campagna test sierologici rapidi forniti dal Centro Operativo Regionale. Hanno aderito 350 gli umbertidesi. Da gennaio nell'hub di piazza XXV Aprile, sede dei test antigenici, si sono presentati 750 persone, delle quali 600 riferibili alla popolazione scolastica. Dai bimbi al personale dei servizi socio-educativi della prima infanzia agli studenti e addetti della formazione professionale. Operazione resa possibile dal volontariato di alcuni medici e dalla locale ProCiv per logistica e prenotazioni. «La nostra riconoscenza va alla Protezione Civile, alle dottoresse Miranda Donati, Lorenza Medici, Rita Mommi, Alessandra Senni, al dottor Adriano Giubilei, a Massimo Giovannoni che stanno dando il loro supporto ininterrotto alla campagna destinata al mondo della scuola», dichiara il sindaco.

W.Rond.