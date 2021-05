1 Maggio 2021

LA STORIA

UMBERTIDE Nella troppo breve vicenda umana di Alessio Marinelli è arrivato il momento dell'ultimo saluto. Domani, alle 15,30 verranno celebrati i funerali nell'abbazia di Montecorona, praticamente a metà strada fra Umbertide e Pierantonio. Qui, sabato scorso, lo sfortunato 33enne è caduto dal tetto della ex Iuma nel tentativo di recuperare il pallone finito lassù durante una partitella tra amici. Saranno i volontari del Gruppo umbertidese della Protezione Civile a gestire il prevedibile, enorme afflusso di chi si stringerà intorno a mamma Antonella, cercando in qualche modo di sostenerla.

Nel rispetto delle disposizioni anti pandemia la chiesa, un gioiello dell'anno Mille, non può contenere più di 120 persone, dunque in moltissimi dovranno seguire la cerimonia all'esterno. Orientativamente, il feretro arriverà dall'obitorio del Santa Maria della Misericordia di Perugia intorno all'ora di pranzo. Il dolore della famiglia Marinelli, duramente provata dagli eventi (Paolo, il capofamiglia, è morto da qualche anno, Alessio dal 2017 è vissuto grazie al trapianto di un rene donatogli dalla madre) diventa così il dolore, il lutto di una comunità intera. Pierantonio, un migliaio di abitanti, tra Umbertide e Perugia, nei quattro giorni in cui il giovane ha lottato contro la morte si era chiusa in un silenzio pieno di angoscia e partecipazione. Poi, apprendendo la notizia del decesso, ha sentito il bisogno di gridare al mondo chi era Alessio, somigliante come una goccia d'acqua al padre scomparso. Un ragazzo dal cuore d'oro, solare, ben voluto. «Sei e resterai sempre il nostro fratello minore e l'amico di tutti», il saluto ricorrente affidato ai social.

Walter Rondoni

