17 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







AMBIENTE

UMBERTIDE Dodici gli illeciti nell'abbandono o nel conferimento non corretti di rifiuti. Li hanno registrati le fototrappole mobili concesse in comodato d'uso da Gesenu. I sistemi di sorveglianza, collocati vicino ai contenitori per la raccolta differenziata, hanno pizzicato dieci privati e due attività economiche per le quali è già avviato il procedimento relativo alla notizia di reato.

I cittadini, identificati tramite il numero di targa della macchina utilizzata per lo smaltimento irregolare, hanno ricevuto il verbale di sanzione amministrativa.

I cinque occhi elettronici disponibili hanno la particolarità di essere dotati di sensori di movimento che permettono di scattare foto e di registrare video di breve durata in un ampio raggio d'azione. Si auto alimentano tramite batterie ricaricabili e funzionano perfettamente di notte grazie ad un sistema all'infrarosso. Verranno spostati nei punti di maggiore interesse in maniera da ampliare ed approfondire la vigilanza.

«La scelta di installare fototrappole per arginare l'abbandono non corretto dei rifiuti si è rivelata giusta», sottolinea l'assessore all'Ambiente Francesco Cenciarini.

«Ringrazio Gesenu per la collaborazione, l'utilizzo di questi fondamentali strumenti di controllo tutela maggiormente il nostro territorio, contrasta atti contro la natura e contro la nostra comunità che adotta sempre buone pratiche nella raccolta differenziata». Intanto, è partita la raccolta del vetro, presentata come un importante passaggio dalla raccolta multimateriale pesante e quella multileggera.

Più di cento le campane per utenze domestiche e piccole utenze non domestiche, poco meno del doppio per hotel, bar, ristoranti.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA