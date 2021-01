UMBERTIDE Tre giorni di conferenze online. «Grazie alla tecnologia siamo stati in grado di trasmettere forti messaggi anche durante questo delicato momento di lockdown e distanziamento sociale». L'ultimo evento, motivo di «soddisfazione per noi immensa», ha contato «oltre 40mila visualizzazioni sulle nostre pagine Facebook», il doppio dei musulmani residenti in Umbria. «E' stato un record a livello nazionale, mai registrato prima, che ci riempie i cuori, ci dà la forza giusta per alimentare la nostra linea di condotta al fine di plasmare una nuova generazione di musulmani, produttiva ed attiva, pronta all'integrazione ed alla tolleranza. Chafiq El Oqayly, presidente della Federazione regionale islamica, ma anche guida religiosa e civile della comunità umbertidese, tira le somme dell'iniziativa con la quale ha aperto l'anno. Iniziativa centrata su un paio di argomenti. « La convivenza tra l'islam e le altre religioni come fondamento dell'integrazione culturale, le sfide per l'inserimento della famiglia musulmana che deve essere unita, circondata dall'amore e dal rispetto reciproco dei partner, basata sull'educazione accurata dei figli». Temi considerati ineludibili per «stabilire un clima di dialogo, collaborazione, serenità».

