Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

LA QUESTIONE

UMBERTIDE Sanità territoriale cavallo di battaglia di forze politiche e movimenti. L'ultimo in ordine di tempo a scendere in campo è Umbertide Civica che annuncia una raccolta firme per accendere un riflettore sull'ospedale cittadino. «Il sindaco Carizia fa il semplice messaggero della Usl, convinto che come ambasciatore non porti pena, ma ancora non ha capito qual è il suo ruolo», attacca Luigino Orazi, snocciolando il passato ed il presente della Chirurgia e del Pronto soccorso, chiusi in via provvisoria, della Rsa e della Medicina, che rispettivamente si ritrovano con due e quattro posti letto in meno. «Nell'ultimo biennio l'ospedale di Umbertide ha perso un infermiere alla Rsa, un operatore socio sanitario alla Rsa e due in Medicina, un medico in Medicina», lamenta Orazi. «Il coordinatore del pronto soccorso manca da circa un anno, quello dei poliambulatori da quattro». Con tutto ciò, domanda il responsabile di Umbertide Civica, «il sindaco è mai stato in ospedale? E' a conoscenza della situazione? Sa cosa accade quando il pronto soccorso è chiuso? Quanti medici sono di turno la notte?». Ma, conclude, «il disegno parte da molto lontano ed è scritto nel Piano sanitario regionale».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA