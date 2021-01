UMBERTIDE «Non solo amnesie, ma anche afasia», chiosa Umbertide Cambia prendendo di mira la Lega sulla questione ambientale di Calzolaro. «Amnesia perché non si ricorda che sta governando, afasia perché non ha detto nulla, svicolando sempre sul tritume delle polemiche personali, sulla gestione rifiuti a Calzolaro, come chiedeva il nostro ordine del giorno in Consiglio comunale», incalza Uc. «Abbiamo chiesto, con una battaglia che dura da otto anni, la riduzione del quantitativo dei rifiuti trattato da un'azienda di Calzolaro, attestato a 50mila tonnellate annue: enorme e senza alcuna sostenibilità ambientale». Ma è successo, denuncia il movimento che «la Lega e la Giunta Carizia lo hanno bocciato, non dicendo assolutamente nulla nel merito della questione, accettando dunque la posizione della precedente Giunta Locchi in perfetta continuità». Bocciata anche la «riduzione del trattamento dei rifiuti della frazione organica umida, gli scarti alimentari, vera causa della puzza nella frazione». Anche in questo caso «senza dare alcuna indicazione gestionale ed operativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA