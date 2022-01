Domenica 16 Gennaio 2022, 05:04

ASSOCIAZIONISMO

UMBERTIDE Books for dogs, libri per cani, ormai è una presenza familiare in centro storico. Prima una bancarella al mercato vendendo testi usati, per lo più in inglese, regalo di amici e cinofili. Gli incassi erano buoni, ma soprattutto si è creata la consapevolezza della difficile situazione dei cani abbandonati. Il passo successivo ha portato alla creazione di un emporio tra via Cibo e piazza XXV Aprile, dove la raccolta fondi ha superato i 100mila euro. «Nel tempo abbiamo collaborato con la Asl, microchippando gli animali, ed in molti casi aiutando a facilitare il reinserimento dei cani», racconta Penny Radford che 15 anni fa insieme a Teana Newman dette vita a Books for dogs, diventandone presidente. «Ora raggiungiamo la comunità più ampia possibile e la clientela del negozio è veramente internazionale», aggiunge Penny, ringraziando il suo team, Angela Nutt e Jill Essery, insieme all'annuncio delle sue dimissioni. «Mi dispiace lasciare questa meravigliosa organizzazione, ma sono sicura di poterla trasmettere nelle mani capaci di altri, speriamo, e la stiamo cercando, di trovare presto una figura che prenda il mio posto».

W. Rond.

