Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

L'INCIDENTE

UMBERTIDE Un'impennata dei consumi per far fronte al caldo torrido. Potrebbe essere la causa del blackout che per quasi sei ore ha spento Umbertide. Dopo un paio di avvertimenti durante il pomeriggio, intorno alle 18 il problema si manifesta in tutta la sua importanza. Migliaia le utenze interessate. A notte la città dall'alto appare come una macchia nera. A quell'ora le squadre di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa distribuzione, hanno individuato le cause del disservizio. Lavorano lungo la linea sotterranea, denominata Ranieri, nell'area compresa tra via del Muscianeto, via Morandi, via Grieco e via Giotto. In pratica, nel quadrilatero sovrapponibile al quartiere di più recente urbanizzazione. Il guasto interessa due punti del cavo ed ha coinvolto altre zone. I tecnici montano un cavo attrezzo, componibile in esterno per bypassare il guasto. Intanto, dal Centro Operativo di Perugia riescono a ripristinare parte delle utenze con manovre in telecomando, cioè da remoto. Dalle 21 torna gradualmente la corrente. Ma l'operazione, compiuta per step, va avanti fin dopo mezzanotte. L'intervento sul campo prosegue senza disagi con la sostituzione di un secondo tratto di linea, anche questo lesionato, e di un terzo punto, individuato come fragile. All'alba di ieri torna la normalità.

W. Rond.

