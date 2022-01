Sabato 22 Gennaio 2022, 05:01

LA POLEMICA

UMBERTIDE «La decisione di interrompere, per almeno un mese si dice, l'attività chirurgica all'ospedale di Umbertide è assurda, grave, inaccettabile». Bocciatura da parte di Cgil, Cisl, Uil Alto Tevere insieme alle rispettive categorie dei pensionati e del lavoro pubblico. «L'assenza del personale come motivazione non giustifica tale scelta», sostengono, tanto più che «l'ospedale di Umbertide è collocato in un'area importante per tutta la regione, tra le più vitali da un punto di vista economico e sociale». E mentre il Pd cittadino annuncia che la sua petizione a difesa del plesso sanitario ha superato le duemila firme e di proseguire nella mobilitazione, Marco Locchi, leader di Umbertide Partecipa dopo essere stato al governo della città, sollecita il sindaco Luca Carizia perché «batta un colpo» ed invita ad un'azione condivisa. «Diventa non rinviabile unire le forze di opposizione per passare dalla protesta alla concretezza dei fatti visto che la Regione ha approvato il nuovo piano sanitario che verrà portato in discussione a vari livelli istituzionali». Questo «è il momento in cui invitare il sindaco a organizzare tempestivamente incontri con tutte le forze politiche, anche fuori dal consiglio comunale, associazioni e cittadini».

