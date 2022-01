Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

LA VICENDA

UMBERTIDE Ancora violenze domestiche. Violenze, se possibile, più odiose ed intollerabili perché di un figlio sulla madre. E c'è voluto l'intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo di Città di Castello per mettere fine alle angherie ed alle prevaricazioni con il trasferimento in carcere di quello sciagurato.

L'inchiesta è partita a novembre, quando la donna, 47 anni, operaia, è stata costretta a rivolgersi alla caserma dell'Arma dopo l'ennesima richiesta di soldi da parte del figlio. Questi l'aveva minacciata di morte, aveva messo a soqquadro la casa, aveva rotto mobili, elettrodomestici e suppellettili per convincerla. In quell'occasione l'immediato intervento degli uomini in divisa aveva scongiurato conseguenze peggiori e drammatiche. Il ragazzo, 28 anni, albanese, era stato arrestato e sottoposto all'udienza di convalida. Per tenerlo lontano dalla sua vittima il Giudice delle indagini preliminari aveva disposto misure cautelari come l'obbligo di dimora (diversa da quella materna) nel comune di residenza ed il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

Le indagini, comunque, non si erano fermate. Approfondendo la situazione gli inquirenti hanno appurato che le insistenze per avere denaro ed i maltrattamenti andavano avanti da parecchio tempo e non erano sporadici. Un inferno per la poveretta. Minacciata di continuo, bersaglio di aggressioni fisiche, testimone terrorizzata delle sfuriate del figlio che non di rado aveva sbattuto a terra televisori, mobili, arredi perché allargasse i cordoni della borsa.

Tutti elementi che hanno cambiato in maniera significativa il quadro probatorio. Così il pm titolare del fascicolo ha ottenuto dal Gip l'emissione di un ulteriore provvedimento, stavolta di custodia cautelare in carcere per l'ipotesi di reati ben più gravi quali estorsione e maltrattamenti in famiglia. Nella prima mattinata di ieri la chiusura dell'inchiesta.

I carabinieri si sono presentati nell'appartamento del 28enne, in una delle vie più centrali di Umbertide, per arrestarlo e metterlo a disposizione del magistrato nella casa circondariale di Perugia Capanne. Qualche giorno prima di Natale sempre i carabinieri avevano denunciato un tifernate, responsabile di maltrattamenti verbali all'anziana mamma. La donna, trasportata in ospedale per un lieve malore, era stata trattenuta in osservazione.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA