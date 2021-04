8 Aprile 2021

AMBIENTE

UMBERTIDE Campo gara di nuovo ostaggio di chi inquina il Tevere. «Acqua verdastra e schiuma, forse di origine chimica», denuncia Sandro Zucchini, degli Amici del Tevere, impegnato in un'annosa guerra contro i furbetti dello smaltimento selvaggio. «I cavedani non abboccano, va un po' meglio con barbi e carpe», gli fa eco Pino, uno dei tanti pescasportivi che in ogni stagione affollano l'impianto umbertidese, considerato un gioiello dagli appassionati di tutta Italia. Come accade da sempre, impossibile localizzare l'origine dello sversamento nel tratto a monte, fino a Città di Castello. Mentre sembra fuori uso la centralina all'altezza del ponte sulla vecchia Tiberina, posizionata da Arpa per monitorare la salute dell'acqua. Mistero fitto, insomma, nonostante il tratto attenzionato sia di pochi chilometri, dunque teoricamente facile da mettere sotto controllo. Corsi e ricorsi se già nel lontano 2014 si parlava di un Tevere marrone e di una forte puzza di ammoniaca avvertita dalle sponde.

Segnali evidenti di torbidità, apprezzabili la mattina, in calo durante il giorno, assenti dopo il tramonto. Cambiamenti repentini, spesso in periodi siccitosi. Ripetute le richieste di indagini da parte degli Amici del Tevere per tutelare la salute di chi frequenta le rive, ma anche della flora e della fauna fluviale nella convinzione che certi fenomeni non possono essere associati ad aventi atmosferici. Una situazione che si è andata replicando nel corso del tempo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ferma nel parlare di «problemi locali», da ricercare nelle «condizioni idrauliche del fiume» in un'area «caratterizzata da una ridottissima velocità» della corrente, a causa della quale «il fiume perde energia e tende a sedimentare particelle a granulometria fine che in condizioni normali sarebbero trasportate a valle». Un quadro aggravato «dall'asportazione delle ghiaie dal letto fluviale, operata in passato, che ha trasformato il substrato originario in un substrato prevalentemente limoso e facilmente movibile».

Contestualmente, Arpa ha sottolineato le «condizioni piuttosto particolari» del campo gara, «immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale per la produzione di energia elettrica». Posizioni antitetiche, motivo di un confronto-scontro, su cui nessuno ha mai saputo (o voluto) mettere mano, fornendo una spiegazione che spazzasse via ombre ed illazioni. Tre mesi fa, invece, sono stati denunciati i responsabili di uno sversamento a Montecorona. In poco tempo i carabinieri forestali della stazione di Umbertide individuarono l'azienda agricola che aveva smaltito illegalmente liquami animali.

Walter Rondoni

