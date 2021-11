Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

UMBERTIDE Una conferma ed un sospetto. La conferma è che dal ritorno dell'ora solare i pomeriggi sempre più bui coincidono con un'impennata dei furti in appartamento. Il sospetto è che agisca una banda, non necessariamente la stessa, pianificando più colpi nel minor tempo possibile. Presa di mira una zona, spesso quando le vittime sono assenti, si dilegua per riapparire altrove. Perfino dal modus operandi traspare la stessa mano. Finestre o finestroni forzati, camere da letto ripulite di soldi e gioielli ignorando le altre stanze.

Un cliché quasi sempre uguale a se stesso, come a Umbertide. Alle Fontanelle, quartiere della prima periferia, in via della Luna, in via Togliatti, in via Andreani, in pieno centro abitato. Bottino qualche centinaio di euro e l'immancabile strascico di danni, di rabbia e frustrazione nei derubati. A San Benedetto, in campagna, i malviventi avrebbero desistito di fronte al ringhio di un cane. E nei social c'è chi lancia l'allarme, mettendo in guardia da una Golf scura. Ma a tamburo battente è arrivata la risposta delle forze dell'ordine con un servizio straordinario che ha impegnato in posti di blocco pattuglie della Compagnia Carabinieri tifernate coordinate dal maggiore Giovanni Palermo. Nelle ultime ore, in Alta Valle del Tevere, in particolare a Città di Catello, giro di vite in attuazione del progetto Borghi sicuri predisposto dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai. Con il coordinamento del Commissariato cittadino e l'ausilio del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, identificate 263 persone, controllati 132 veicoli, 46 soggetti sottoposti ad obblighi. L'Ufficio amministrativo e sociale del Commissariato, insieme a personale dei Monopoli di Stato, ha verificato 13 esercizi commerciali per accertare la regolarità degli strumenti da gioco e da scommessa installati in base alle autorizzazioni di legge. Intanto, la Stazione dell'Arma di Città di Castello ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 26enne sudamericano, residente del capoluogo altotiberino. Noto per precedenti specifici, deve scontare un residuo di pena, 3 mesi e 4 giorni di carcere, per guida sotto l'influenza di cocaina e cannabinoidi.

Walter Rondoni