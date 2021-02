L'EMERGENZA

UMBERTIDE Focolaio all'Istituto Prosperius Tiberino, scatta la cassa integrazione, «soluzione temporanea per gestire il personale non impiegabile». Una trentina di unità, da stabilire da parte aziendale. L'onda lunga del cluster alla clinica di via Forlanini (33 pazienti e 23 operatori) preoccupa la Fp Cgil «per le ripercussioni economiche che subiranno i lavoratori e per i tempi incerti di ripresa delle attività». Proprio «per ripristinare un servizio di riconosciuta eccellenza riabilitativa - informa il sindacato - abbiamo formulato e formalizzato proposte in termini di mitigazione degli effetti della cassa integrazione e di disponibilità a creare percorsi condivisi per riprendere rapidamente ed in sicurezza le attività». Intanto, sugli effetti della pandemia caricano le opposizioni consiliari. «Siamo passati da 41 residenti positivi del 25 gennaio ai 114 residenti positivi del 6 febbraio, un aumento di circa il 175% in dodici giorni». Dato che Giampaolo Conti, M5s, addebita alla «più totale inerzia dell'amministrazione comunale». «Qualcuno ha visto ordinanze per contrastare questo incredibile aumento di positivi? Qualcuno ha visto un aumento di controlli?». Il Pd, invece, con un'interrogazione urgente chiede «se sia vera l'assenza di un punto vaccinazione nel nostro comune, se l'amministrazione ritenga opportuno chiedere con forza alla Regione e alla Usl un punto vaccinazione a Umbertide». Inoltre, se «sul tema del contrasto alla pandemia intenda mettere in atto iniziative volte a tutelare la salute della popolazione coinvolgendo il consiglio comunale come ad esempio utilizzare il Centro Salute di Largo Cimabue come punto vaccinazione».

