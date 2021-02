LA CURIOSITA'

UMBERTIDE A.A.A. castello vendesi. La torre di Fratticiola di Monte Acuto è solo l'ultimo dei gioielli messi sul mercato nell'Umbertidese. Alta 14 metri, va recuperata. L'eventuale acquirente troverà nel pacchetto un casale ed una cascina, immersi in due ettari di terreno con ulivi, alberi da frutto, bosco. Valutazione, 399mila euro. La fortezza, sulla strada che da Polgeto conduce a Perugia, fu costruita verso il 1323. Nel 1643 qui vennero fermate le truppe fiorentine che volevano occupare Fratta, l'antica Umbertide. Ben più prestigioso ed impegnativo (sotto ogni profilo, a partire dal costo di 3,5 milioni) è il castello di Serra Partucci. L'imponente edificio, databile XII secolo, ha quattro piani ed una superficie complessiva di oltre 2500 metri quadri, divisi in 21 stanze e 24 bagni da completare e rifinire. Di fronte c'è una piccola cappella (che conserva ancora le decorazioni religiose) con un seminterrato eventualmente da destinare a wine-bar e cantina. La casa del custode, demolita, è ricostruibile in base alle volumetrie originali. Il tutto è circondato da un prato di 9mila metri. Intorno 63 ettari di boscaglia, seminativi, pascoli, oliveti. Venne costruito pro custodia et defensione tra Umbertide e Gubbio. Cerca un nuovo proprietario per 1,380 milioni anche la torre di Santa Giuliana: 430 metri quadri per quattro bagni e sette locali affrescati nel Rinascimento. Con 650 mila euro, invece, si porta via il castello del Bisciaro, del XVI secolo: mille metri quadri calpestabili su tre livelli e sette ettari di terreno.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA