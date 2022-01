Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

LA NUOVA CITTÀ

UMBERTIDE Nuova illuminazione a basso consumo a led e nuova pavimentazione per l'accesso al Tevere da via Leopoldo Grilli. Intervento da 76mila euro, finanziato in egual misura con risorse regionali e comunali. I lavori consentono di tracciare un itinerario per pedoni e ciclisti autonomo rispetto a via Cavour. Di completare a tutti gli effetti il recupero delle zone fluviali vicine al centro storico, garantendo la massima fruibilità dalla foce del torrente Reggia alla ex Draga ed un migliore collegamento dell'abitato con la ciclovia del Tevere. «Riqualificazione, sicurezza e decoro sono tre degli elementi che la nostra amministrazione sta portando avanti come dimostra anche l'avvio del percorso per il Project Financing con cui verranno cambiati tutti i punti luce nel nostro comune», sottolineano il sindaco Luca Carizia ed Alessandro Villarini, l'assessore ai lavori pubblici. «Non dimenticando - aggiungono - il cantiere alla Pineta Ranieri per consentire agli umbertidesi il godimento della loro città e dei suoi posti più belli». Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica «con un investimento privato di poco inferiore a 1,5 milioni verranno sostituiti alcuni sostegni, rifatti quadri e linee elettriche», spiega Villarini. «La Giunta ha licenziato il piano di fattibilità tecnico economica, il consiglio comunale, che darà il via libera al bilancio di previsione, approverà anche il Piano triennale delle opere pubbliche nel quale è incluso il Project Financing che a sua volta sarà inserito nel Piano biennale di forniture e servizi». Approvato il documento economico, «l'ufficio tecnico comunale procederà ai bandi di gara ed una volta individuata la ditta ci sarà la consegna degli impianti al concessionario per i prossimi venti anni», prosegue l'assessore. «Dall'affidamento decorrerà il termine per l'esecuzione previsto dal cronoprogramma in un anno circa». W. Rond.