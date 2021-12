Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

L'OPERAZIONE

UMBERTIDE Cocaina, tanta, per lo sballo delle Festività. Oltre un chilo di neve purissima sequestrata dai Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia durante il controllo economico del territorio, intensificato negli ultimi giorni a seguito del rafforzamento delle misure anti Covid 19. Arrestato il pusher, un 42enne albanese, residente da tempo in Altotevere dove gestisce un'attività, probabilmente di copertura. La pattuglia delle Fiamme Gialle ha intercettato l'uomo in centro storico, a Umbertide.

Il suo atteggiamento, ostentatamente tranquillo ma circospetto, non è sfuggito ai militari. In seguito all'ispezione dello zaino che portava a tracolla è saltato fuori un ingente quantitativo di droga che gli inquirenti ritengono destinato «alla vendita al dettaglio sulle locali piazze di spaccio».

Incasso stimato, sopra i 100mila euro. Su disposizione del pubblico ministero di turno per lo straniero si sono spalancate le porte della casa circondariale di Perugia Capanne. Il servizio è il risultato della costante attività di contrasto ai traffici illeciti che la Guardia di Finanza persegue attraverso l'attento monitoraggio dei quartieri del capoluogo e delle aree della provincia più sensibili a fenomeni di illegalità. Appena a metà settembre i Finanzieri perugini, supportati da un elicottero, sgominarono una banda dedita al traffico di stupefacenti, eseguirono tredici misure cautelari ed un decreto di sequestro preventivo di macchine e disponibilità finanziarie, recuperarono sostanze e denaro in grande quantità. Per gli investigatori il personaggio principale del sodalizio criminale era un nord africano, residente in una delle vie principali di Umbertide, già apparso in precedenti indagini nello stesso ambito. Tramite un connazionale veniva in possesso di rilevanti quantità di hashish, nascoste in campagna ed in boschi fuori mano per rifornire Perugia e provincia. Pochi giorni più tardi le forze dell'ordine hanno pizzicato un 46enne, disoccupato, responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare gli furono trovati 600 grammi di marijuana, pronti per essere confezionati, alcune piante che gli avrebbero reso un chilo e mezzo della stessa erba, un bilancino di precisione e materiale per preparare le dosi.

Walter Rondoni