16 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







PARCHI

Nell'attesa dell'ok per la riapertura delle scale mobili di via Pellini, intanto sono a buon punto i lavori per la realizzazione dell'area cani in libertà all'interno del parco della Cupa. La prima nella zona del centro. L'operazione, decisa dalla giunta comunale su proposta dell'assessore Otello Numerini, è frutto della collaborazione con le associazioni di quartiere del Rione di Porta Eburnea e quella di via dei Priori. Un bell'esempio di fattiva collaborazione tra pubblico e privato a tutela del benessere collettivo.

PANCHINE E FONTANELLA

Proprio ieri il personale dell'agenzia forestale regionale era impegnato alla ripulitura da erbacce e rovi per sgomberare la zona e permettere il completamente dell'area che sorgerà nella zona compresa tra piazza del Drago, le scale di collegamento tra via della Canapina e viale Pellini e il percorso pedonale interno al parco. La nuovissima area cani sarà ovviamente delimitata da una recinzione di rete e di paletti che racchiudono un'area di circa mille metri quadri il cui accesso potrà avvenire attraverso due cancelli, uno a monte ed uno a valle. La recinzione verrà, inoltre, mimetizzata con rampicanti sempreverdi discontinui per evitare la creazione di un continuum ad impatto visivo negativo e inserire armoniosamente nel contesto la nuova area per lo sgambamento. Per rendere l'area cani accogliente, sarà attrezzata con due panchine, una fontanella ed un cestino per il conferimento delle deiezioni dei cani e quattro punti luce per rendere l'area sempre fruibile. Per la realizzazione dell'intervento è stata prevista una spesa di circa 6mila euro che non è pesata sulle casse comunali ma è stata finanziata dalle due associazioni di quartiere che hanno acquistato i materiali. Di fatto questa sarà la prima area cani a ridosso del centro storico cittadino in aggiunta alle dodici già esistenti nelle zone della città compatta e periferiche. Una scelta, quella del parco della Cupa, non casuale e in chiave di rigenerazione urbana. Nell'atto con cui la giunta aveva in precedenza approvato il progetto, viene specificato come si tratti di un'operazione di rilancio di una zona che al momento «non ha una destinazione specifica e tale situazione ne ingenera un uso improprio che ne facilita il degrado sia per l'abbandono di rifiuti e di materiali di vario genere che di sosta e bivacchi notturni». Uno spazio dove trascorrer del tempo con il proprio animale da compagnia, ma anche un modo per togliere spazio alle criminalità e al degrado. Inoltre, a seconda dell'andamento dell'emergenza sanitaria dei prossimi mesi, verranno messe in campo una serie di iniziative inerenti alla gestione degli amici a quattro zampe. Come ad esempi incontri con educatori cinofili dove offrire consigli utili per la quotidianità con il cane, a casa o a passeggio. Tra i prossimi step da mettere in campo da parte delle associazioni Rione di Porta Eburnea e Piori, anche quello di realizzare un chiosco che garantirà maggior presenza e frequentazione del parco e, quindi, presidio sociale come deterrente contro il degrado.

Cristiana Mapelli