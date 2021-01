SICUREZZA

Dopo l'approvazione da parte della giunta comunale di alcune modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, così da permettere lo svolgimento delle prove concorsuali da remoto, dovrebbe riaprirsi a breve il discorso della copertura dei dieci posti di agente della polizia locale. L'iter si è interrotto lo scorso ottobre quando è stata dichiarata la nullità della prova scritta (la data della nuova prova non è ancora stata definita).

Non è da escludere che entro febbraio si sblocchi anche questa pratica e l'arrivo dei nuovi agenti permetterà di dare una ulteriore spinta al controllo dell'area più delicata della città, quella di Fontivegge. Una zona che da tempo chiede una sempre maggiore presenza di agenti e che proprio ieri ha vissuto l'ennesima situazione delicata, con un acceso litigio nelle immediate vicinanze della stazione. L'intenzione del Comune è quella di aggiungere tre unità a Fontivegge appoggiandole alla nuova sede della polizia locale di via del Macello (si trova lì dopo lo spostamento da piazza del Bacio e conta attualmente sei agenti operativi). Un potenziamento che permetterà di gestire meglio il lavoro di ufficio, ma anche e soprattutto di aumentare la presenza degli agenti del territorio. Una sorta di vigile di quartiere tanto per rendere l'idea. Ma più che altro una aggiunta alle altre forze dell'ordine che, con l'esercito, controllano la zona. Una mossa che andrebbe decisamente incontro alle richieste dei cittadini, avanzate anche nei giorni scorsi quando è stata sollevata la questione del degrado che avanza anche nella fascia che circonda il quartiere. L'arrivo dei nuovi agenti è legato però allo sblocco del concorso. Insieme ad altri, rientra nel giro di vite della giunta che ha approvato le nuove misure per le prove concorsuali da remoto. In quell'occasione l'assessore Luca Merli (Personale e Sicurezza) spiegò che «a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni, necessarie per evitare la diffusione del contagio, i concorsi pubblici e privati sono stati bloccati e, dato il permanere della situazione di emergenza, è probabile che tale fermo si protragga ancora. L'ente ha l'esigenza di far fronte quanto prima alla carenza di personale, e per questo abbiamo deciso di decentrare e digitalizzare i concorsi per dare piena e concreta attuazione ai piani occupazionali previsti». Tornando all'ultimo episodio, quello accaduto ieri nel primo pomeriggio, un residente che si trovava in zona racconta di un acceso litigio verbale fra due stranieri vicino al supermercato antistante la stazione. Immediata la chiamata ai carabinieri. Poco prima, provvidenziale anche l'intervento, racconta il residente, del personale della sicurezza privata One che ha permesso di tenere sotto controllo la situazione. Situazione delicata perché è spuntato fuori un coltello in mano a uno dei protagonisti.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA