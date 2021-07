Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

IL PUNTO

Primo week end di Umbria Jazz, giorni finali del festival dei 2Mondi a Spoleto, la finale degli Europei e l'evento della fioritura nella piana di Castelluccio di Norcia. Un fine settimana «molto impegnativo» è in arrivo sul fronte della sicurezza pubblica e sanitaria per le forze dell'ordine, al punto da rendere necessaria un'azione coordinata. E così nelle ultime ore è stata convocata una riunione tecnica dal questore, Antonio Sbordone, con i rappresentanti «di tutti i comparti della sicurezza e del volontariato: polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, polizia provinciale, polizia locale e protezione civile. Al centro del tavolo di lavoro la necessità di coordinare le attività di tutti gli attori della sicurezza al fine di consentire che i programmati eventi possano svolgersi nel rispetto della normativa Covid19 e senza criticità per l'ordine e la sicurezza Pubblica». Si tratta di eventi tutti molto importanti e che si terranno tutti in contemporanea: per questo motivo serve massima attenzione da parte delle forze dell'ordine anche e soprattutto per la questione assembramenti e rispetto delle normative. «Risulterà di fondamentale importanza l'apporto di tutti gli attori in campo continua Sbordone - comprese le polizie municipali e gli appartenenti alla protezione civile, nonché nell'ottica della sicurezza partecipata, il contributo degli stessi titolari di locali ed esercizi pubblici, da sempre dimostratisi particolarmente sensibili al rispetto delle regole, e che verranno ulteriormente sensibilizzati al riguardo». Osservato speciale, inevitabilmente, il centro storico. Dove l'incrocio Umbria Jazz, partita dell'Italia e movida potrebbe portare per le vie dell'acropoli migliaia di persone. «In occasione degli auspicabili festeggiamenti dopo la finale del campionato europeo di calcio tutto il personale addetto al posto di polizia del centro storico sarà impegnato per l'intera notte. Si tratta di spettacoli e di eventi sportivi ha tenuto a precisare il questore Antonio Sbordone che vanno vissuti con calore e partecipazione, com'è giusto che sia. A noi spetta il compito di accompagnare, seguire, vigilare al fine di evitare eccessi pericolosi. Grazie al lavoro di squadra messo in campo sono sicuro che tutto andrà per il meglio».

E. Prio.