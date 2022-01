Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:00

LA VICENDA

UMBERTIDE Dodici anni e quattro mesi di reclusione, 50mila euro di provvisionale, l'espulsione dall'Italia a pena scontata. E' la sentenza a carico di Hassane Bouskour, 44 anni, per aver ucciso il connazionale Abdeltif Hachiche, 35 anni, in via Roma tra il 17 ed il 18 ottobre 2020. Condanna per omicidio volontario ridotta di un terzo come previsto dal rito abbreviato. Dopo tre ore in camera di consiglio l'ha pronunciata in Corte d'Assise a Perugia il giudice Carla Maria Giangamboni. La pubblica accusa aveva sollecitato 22 anni e 6 mesi per omicidio volontario; il difensore, Franco Libori, l'assoluzione per legittima difesa, in subordine la colpa per eccesso di legittima difesa. Le parti civili, avvocato Pasquale Perticaro, 900mila euro di risarcimento. «Siamo soddisfatti, è stata riconosciuta l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili, comunque faremo appello perché riteniamo possa essere sostenuta anche in quella sede una riduzione della pena», commenta l'avvocato Libori.

Qualche bevuta di troppo durante un incontro fra amici e le avances nei confronti dell'unica donna presente. Un sabato notte di follia costa la vita al 35enne che Bouskour spiegherà d'aver accoltellato a morte per difesa. Di fronte agli apprezzamenti rivolti alla propria compagna, l'uomo chiede a Hachiche di andarsene, ricevendo come risposta un rifiuto. Per questo esce, cerca un cugino. Rincasando, ripete l'invito prima di mettere gli effetti personali del rivale in una busta e di posarla su una panchina pubblica. Poco dopo la vittima torna alla carica. Bussa al portone, impugna un pesante oggetto metallico. Bouskour si procura un coltello, apre. Iniziano a discutere. Hachiche viene ferito al torace, alla schiena, colpito con un mattarello quando è a terra. Il boscaiolo scende nuovamente in strada a chiedere soccorso. Rientra, trova la compagna ubriaca ed una lunga scia di sangue fino al bagno. Dentro c'è Hachiche, morto. Nel frattempo la 42enne, ferita alla testa, si rifugia sulla seduta appena fuori dal recinto. Nella ricostruzione del pm Giuseppe Petrazzini la vittima è stata «attinta da numerose coltellate nel corso di un litigio avvenuto in due fasi». Sono i «futili motivi», cioè la gelosia e «la pretesa della vittima di farsi restituire 150 euro concessi in prestito», ad aver innescato l'evento criminoso. Fra 90 giorni il giudice a latere Sonia Grassi depositerà la sentenza.

Walter Rondoni

