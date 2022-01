Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

ASSISI Stroncata da un malore improvviso. Che non le ha lasciato scampo. Ma, almeno per ora, non legato a un recente consumo di droga. L'autopsia condotta ieri dal medico legale Sergio Scalise Pantuso e dal collega Andrea Lazzarini sul corpo della 59enne di Verona trovata morta in un'abitazione di Rivotorto, avrebbe dato dei primi importanti risultati. Il condizionale è ancora d'obbligo dal momento che ulteriori risposte arriveranno tra qualche giorno con gli esiti dell'esame istologico, ma secondo quanto si apprende la donna sarebbe stata vittima di un malore per cause naturali.

Come detto, l'allarme è scattato nella giornata di lunedì: nonostante l'arrivo immediato sul posto da parte degli agenti del commissariato di Assisi, diretti da Francesca Di Luca, e dell'ambulanza del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare.

Partiti subito gli accertamenti del caso, le ricerche dei poliziotti hanno preso la strada di un malore causato da un recente uso di droga o mix di e con qualche sostanza. Insomma, l'ipotesi che tra le cause di morte potrebbe esserci entrata la droga. Non a caso, il sostituto procuratore Paolo Abbritti non solo ha disposto l'autopsia e gli esami tossicologici per stabilire con esattezza le cause della morte ma anche contemporaneamente aperto un fascicolo contro ignoti con ipotizzando la violazione del testo unico sulla detenzione e spaccio di stupefacenti e anche il reato di morte come conseguenza di altro reato. Ipotesi che solitamente vengono attivate proprio nei casi di morti legate all'uso più o meno recente di droga.

Secondo quanto si apprende, però, allo stato attuale non ci sarebbero gli stupefacenti all'origine del dramma nell'abitazione di Rivotorto. La donna sarebbe stata vittima dunque di un malore che non le ha lasciato scampo, ma un malore per cause naturali.

Sempre stando a quanto filtra dalle ultime ore di vita della donna, Elisabetta avrebbe accusato un malessere nella serata di domenica ma avrebbe rifiutato di farsi accompagnare in ospedale dall'amico che la stava ospitando. Poi però, qualche ora dopo, ecco sopraggiungere il malore che non le ha dato alcuno scampo. Da quanto si apprende, i due si erano conosciuti su Facebook e avevano deciso di passare qualche giorno insieme.

