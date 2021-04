14 Aprile 2021

LA VICENDA

GUBBIO Manuela Fiorucci era nata a Gubbio, con radici profonde a Costacciaro, ormai da anni trasferitasi a Roma dove aveva lavorato all'Usl e viveva da sola con l'unico figlio trentasettenne William Leo che l'ha uccisa con un colpo di fiocina nella zona del Tintoretto, in via Grotte dell'Arcaccio, per poi dare fuoco all'appartamento al civico 148.

Il ragazzo si è poi sparato in un occhio con la stessa arma da subacqueo nel tentativo di suicidio sventato dai soccorritori che gli hanno salvato la vita. Questa la tragica ricostruzione dei carabinieri dell'Eur che indagano su quanto accaduto lunedì mattina. Manuela, 66 anni e vedova da tempo, non aveva apparenti problemi economici con il figlio anche se a quanto pare non andavano d'accordo. Nell'appartamento al piano terra e con un ampio giardino qualcosa ha fatto scattare la rabbia di William Leo con il tragico epilogo che vede al momento ignoto il movente. Secondo le prime ricostruzioni, ha cercato di aggredire la madre con un coltello da sub per poi prendere la fiocina, urlarle contro qualcosa e infine spararle.

Le ferite profonde che la donna aveva sulle mani e sull'avanbraccio hanno mostrato l'estremo tentativo di difesa dai colpi mortali del figlio. Un braccio è stato trapassato dal colpo della fiocina sparato da una distanza ravvicinata, per poi conficcarsi alla testa. Una scena terribile.

Ma la tragedia è andata oltre, poiché William Leo ha appiccato il fuoco nella stanza da letto dove si è consumato l'omicidio, per poi chiamare i soccorsi. «Ci sono le fiamme in casa», ha detto al 115 prima di spararsi un'altra volta in faccia con la fiocina.

Dev'essere chiarito se l'incendio serviva per depistare le indagini o per farla finita. I vigili del fuoco e il 118 arrivati sul posto, con il rogo che è stato spento e William Leo che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo con un arpione conficcato nell'occhio destro.

Ora è ricoverato al Sant'Eugenio, dove i medici l'hanno operato: la prognosi resta riservata e le sue condizioni di salute vengono ritenute critiche. I carabinieri hanno ascoltato anche la nonna di Leo e il medico di famiglia che ha fornito elementi utili per inquadrare il carattere del trentasettenne. Il ragazzo non sembra fosse in cura presso strutture psichiatriche, anche se secondo il medico di base soffriva di questo genere di disturbi con le verifiche in corso degli investigatori su che tipo di assistenza gli sia stata garantita in questi anni. Una famiglia benestante, secondo i residenti della zona, con la signora Manuela che aveva ereditato beni immobili e terreni, soprattutto in Umbria.

Massimo Boccucci

