29 Maggio 2021

Un agente della polizia municipale è finito in ospedale ieri mattina dopo essere stato aggredito e graffiato da uno

dei due ubriachi che ieri mattina hanno creato un bel po' di scompiglio lungo via Baglioni.

I due, secondo alcuni testimoni , sono stati visti passeggiare con in mano due bottiglie di gin e di un altro super alcolico. I due hanno iniziato a barcollare creando anche problemi alla circolazione. Poi sono caduti in terra. Sul posto una pattuglia della polizia municipale e anche due ambulanze. Uno degli agenti che è intervenuto è stato graffiato da uno dei due ubriachi. C'è voluto del tempo prima che i due si convincessero a seguire le cure dei medici e salire sull'ambulanza. Scontato che nei loro confronti venga preso qualche provveduto, non solo perché hanno mandato un agente della municipale in ospedale.

Il problema dell'eccesso di alcol è tornato prepotentemente alla ribalta una volta che è tornata la zona gialla. Nei giorni scorsi un ragazzino di 15 ani e un giovane di venti sono finiti in ospedale per aver bevuto tropo. Nel caso del ragazzino sono in corso indagini oer capire se c'è stato qualche titolare di attività commerciale che non si è fatto scrupolo di incassare qualche euro aggirando le norme che vietano la vendita di alcol ai minirenni.