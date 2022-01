Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

I CONTROLLI

Nell'attività di controllo del territorio eugubino-gualdese, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio - impegnati a verificare 96 veicoli identificando 146 persone - hanno denunciato due soggetti per il reato di guida in stato di ebbrezza. Entrambi sono infatti risultati avere un tasso alcolemico superiore alla soglia massima consentita ed è quindi scattato anche il conseguente ritiro della patente di guida. I controlli a livello di attività commerciali sul rispetto della normativa Covid non hanno registrato inadempienze particolari, seppure due esercizi dell'area eugubina sono stati sanzionati a livello amministrativo per non aver rispettato l'orario notturno previsto per lo spegnimento della musica. Negli ultimi giorni i Carabinieri di Gubbio sono stati inoltre impegnati nel garantire la viabilità sulle principali arterie stradali del territorio a causa delle precipitazioni nevose, con i soccorsi scattati in particolare per due automobilisti rimasti bloccati l'uno sulla strada della Contessa e l'altro sulla direttrice per Scheggia.

A Città di Castello durante un normale controllo alla circolazione stradale saltano fuori quattro quintali di ferraccio. Rifiuto speciale non pericoloso per il cui trattamento in maniera non conforme alla legge dovrà rispondere un 31enne straniero, residente a Città di Castello. La pattuglia del Nucleo Radiomobile tifernate ferma in centro un furgone per verificarne la documenti, al pari di quelli relativi alla persona al volante. E' uno dei tanti servizi organizzati per il monitoraggio del territorio ed il rispetto delle disposizioni anti pandemiche. Ma all'interno del mezzo i militari trovano 400 chili di ferraglia.

Massimo Boccucci

Walter Rondoni